Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Tesis yönetimi bugün AVM ve plazalarda yapılıyordu. Bu hizmeti verecek şirket sayısı oldukça azdı. İnsanımızın yaşam kalitesini artırmak istiyoruz. Çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz, istihdam oluşturup ekonomimize katkıda bulunuyorsunuz.

Böyle bir sektörün yasal bir zemine kavuşması şarttır. Bunun için gerekli adımları attık.

Yeni yasama yılında hayata geçecek yeni düzenleme ile 941 bin yapı ve buralarda yaşayan 20 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak adımlar atacağız. Site yönetimi veren şirketleri sınıflandıracağız, herkes bu işi yapamayacak. Tüm yönetimlerin yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Sadece site yönetimleriyle değil vatandaşımızın da bizimle direk iletişime geçebileceği bir sisteme geçeceğiz.

Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden şirketleri destekleyeceğiz. Yanlış yapan, ödemelere dair fahiş yükselişler yapanların karşısında olacağız. Biz bu sektörün gelişmesi, güçlenmesi adına elimizi taşın altına koyduk, bundan sonra da koyacağız. Birlik olma hayaliniz var buna da destek olacağız.

"BU HAKKA HUKUKA SIĞMAZ"

Ben sizlerden vatandaşımızın aidat sorunlarına ilişkin hassasiyet bekliyoruz. Vatandaşımız siteden ev almış, taksitini düzenli olarak ödüyor. Evine girdiğinde evinin aidatı aidat parasından fazla çıkıyor. Bu hakka hukuka sığmaz. Bu durumu gözden geçirelim. Gerekli uygulamaları yapalım ve Türkiye genelinde öyle bir sistem kuralım ki, aidatlarımızı olabildiğinde düşürerek vatandaşımızın sırtındaki yükü alalım. Büyük sitelerde güvenli bir yaşam alanı kuruyoruz. Her türlü imkanı milletimize sunuyoruz ama bu sitelerde örfümüzü adetimizi ayakta tutacak adımları hep birlikte atmalıyız. Biz Türk'üz. Bizim olduğumuz her yerde Türk'ün sahip olduğu kültürü yaşamak istiyoruz.

Bundan sonra tüm idari süreçleri dijitalleştireceğiz. Hep birlikte hizmet hızını bir taraftan artıracağız. Vatandaşımızın hayır duasını alacağız. Bu çalışmaların hepsi çok çok önemli. Sizlerden ricam aidatların düşürülmesi, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, dijitalleşerek birim maliyetleri düşürülmesi. Bunu birlikte yapacağız. 20 milyon vatandaşımız sizlerin yönettiği sitelerde yaşıyor. Bunları vatandaşlarımız adına sizden istiyorum.

"1 MİLYON 600 BİNİN ÜZERİNDE SOSYAL KONUT İNŞA ETTİK"

Gayrimenkul Sertifikası projemizin duyurusunu yaptık. Vatandaşımızın küçük paylarla projelere ortak olabilecek. Borsa İstanbul'dan bu işlemleri yapacaklar. Sertifikalarını birleştirebilecekler. Peşinatı birikimi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi olma imkanı sağlıyoruz. Bu nitelikli projeye gelene kadar nice yeniliklere imza atmıştır. 'Evine kavuşmayan depremzede vatandaş kalmayacak' sözünü veren Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1 milyon 600 binin üzerinde sosyal konut inşa ettik. Kentsel dönüşümü bir milli güvenlik sorunu gördük. 81 ilimizde milyonlarca kardeşimizi yeni sağlam yuvalarını kavuşturduk. 6 Şubat'ta yaşanan böyle büyük bir afetin altından Türkiye'den başkası kalkamazdı. Bugün deprem bölgesinde günde 550 saatte 23 konut inşa eden bir devletimiz var.

2026 yılına gelmeden evine kavuşmayan depremzede vatandaşımız kalmayacak. Türkiye Yüzyılı tam da bu kararlığın adıdır. Çocuklarımıza güvenli yeni şehirler kazandırma davasıdır. Yıl sonunda Türkiye'nin 81 ilinde başlatacağımız yeni sosyal konut projesi ev ve kira fiyatlarını düşürecek irade budur.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN KONUTA DAHA KOLAY ULAŞABİLECEĞİ KAMPANYALARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Artık dar gelirli vatandaşlarımızın konuta daha kolay ulaşabileceği, evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olacağı yeni kampanyaları yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize öneriler getirmezini istiyoruz.