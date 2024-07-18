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Ekonomi

Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlara iyi haber! Yüzde 49 yerine yüzde 24 olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde artış oranının yüzde 49 yerine yüzde 24 olacağını duyurdu.

18 Temmuz 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlara iyi haber! Yüzde 49 yerine yüzde 24 olacak
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Bakan Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından TOKİ taksitlerinin artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

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