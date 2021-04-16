İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2021 Cuma / 4 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0524
  • EURO
    9,6596
  • ALTIN
    459.489
  • BIST100
    1410.29
Ekonomi

Bakan Kurum'dan, 'Yassıca Adalar'ı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yassıca Adalar'ı doğal haliyle koruyarak geleceğe taşıyacağız' dedi.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 13:47
ABONE OL

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıkça yapılan denetimler neticesinde Yassıca Adalar başta olmak üzere Göcek koylarında ticari kazanç uğruna çevreyi kirleten kaçak işletmelerin faaliyetlerine son verildiğini, gelişigüzel kurulan barakalar kaldırıldığını belirten Bakan Kurum, "Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın temiz, düzenli ve ucuz hizmet alacakları yasal mevzuata uygun düzenlemeler yapılmakta olup, kıyı ve koylarımızda yaz boyu denetimler sıklaştırılarak devam edecek, kıyı işgallerinin önüne geçilecektir. Ayrıca Göcek koylarında mapa ve şamandıra sistemiyle yat ve teknelerin bağlanması düzenli hale getirilecek, böylece başta deniz çayırları olmak üzere deniz ekosistemi korunacaktır. Bu sistemle deniz ve kıyılardaki kültürel varlıkların tahribatının da önüne geçilecektir" dedi. Bakan Kurum, Yassıca Adalar'ı doğal haliyle koruyarak geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.