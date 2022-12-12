Bakan Muş: Firmalarımızın küresel pazarlarda boy göstermelerini sağlıyoruz

Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde 'İnovasyonun Yeni Yüzyılı' teması ile düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başladı. Yarına kadar devam edecek programın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Programda, İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni de düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TİM Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

"FİRMALARIMIZIN KÜRESEL PAZARLARDA BOY GÖSTERMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Burada konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dünya ihracatından daha fazla pay alabilmenin yolu Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiye dayalı üretim ile markalaşmadan geçmektedir. Bakanlık olarak yatırım, üretim, ihracat zincirinin ekonomik büyüme ve istikrar için kritik olan ihracat halkasında muhtelif politikalar ve desteklerle aktif şekilde görev alıyoruz. Bu itibariyle inovasyona büyük önem atfediyor, firmalarımızın tasarıma dayalı ve markalaşma yönü öne çıkan faaliyetlerine yönelik tasarladığımız devlet destekleriyle küresel pazarlarda boy göstermelerini sağlıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜRK MALLARINI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ ETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

Bakan Muş, "Küresel tedarik zincirlerinde aktif rol oynayan dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisinde global bir üretim merkezi olan ve yabancı sermayenin de yoğun ilgisini çeken Türkiye'nin inovasyona dayalı ürünleriyle daha da ilerlemesi için bakanlığımızın önemli çalışmaları bulunmakta. Türkiye ekonomisi, üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmektedir. 2000 yılında küresel mal ihracatından Türkiye'nin aldığı pay olan yüzde 0,43'lük payımız 2022 yılı itibariyle yüzde 1,03 seviyesine yükselmiş bulunuyor. 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan dolar ile büyümeye yüzde 1,7 puan katkı veren ihracatımız geçen yıl 6 kattan fazla artarak 225 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı yıl büyümemiz olan yüzde 11,4 oranına 50 yılın en yüksek performansını yakalamış ve ihracatın katkısı yüzde 5,3 puan olmuştur" diye konuştu

"İHRACATÇILARIMIZA ALTERNATİF ÜLKELERİN KAPISINI AÇACAĞIZ"

Bakan Muş, "Odağında markalaşma, hedefinde Türkiye'den dünya markaları çıkarma olan Turquality ve e-Turquality Destek programı kapsamında birçok firmamızı destekliyor ve bu programı daha etkin hale getirecek kurgular üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Destek mevzuatımızı tek bir çatı altında topladık. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere her seviyede ihracatçımıza ihracata hazırlık aşamasından küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasında verilen destekleri yeniledik, güçlendirdik. Uluslararası ticaretteki değişen trendleri ve ihtiyaçları dikkate alarak yeni destek mekanizmalarını ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Temmuz ayında kamuoyuyla paylaştığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında hazırladığımız 328 Eylem Planı çok kapsamlı ve iddialı bir yol haritasıdır. Bu strateji ile ihracatımızın menzilini artırarak ihracatçılarımıza geleneksel pazarlarımızın ötesinde alternatif ülkelerin kapısını açacağız. Avrupa'da başlayan resesyon geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başladığımız bu stratejimizin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'un konuşmasının ardından, İnovalig KOBİ ölçeğinde 5 farklı kategori şampiyonu, toplam 25 firmaya TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından ödülleri takdim edildi.