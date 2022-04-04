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Ekonomi

Bakan Muş Mart ayı ihracat rakamlarını duyurdu

Ticaret Bakanı Muş, 'Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı.' dedi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 12:00 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:16
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Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.

Bakan Muş, "(İhracat rakamları) Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Muş:, "(KDV indirimleri) Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.

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