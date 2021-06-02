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  • Bakan Muş: Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artış sağladı
Ekonomi

Bakan Muş: Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artış sağladı

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir.'

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:09
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Bakan Muş:

Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir.

Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta.

Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır.

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