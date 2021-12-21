Bakan Nebati'den gündeme ilişkin çok önemli açıklamalar

21 Aralık 2021 Salı 23:04 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:10

Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Nurettin Nebati TRT canlı yayınında dövizi tepetaklak eden Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Gelişmiş olan ülkeler 90'lı yıllarda yüzde 65'ler civarında bir pay alırken gelişmekte olan ülkeler yüzde 35'ti. 2007-08'de bu yüzde 50'lik bir çakışma noktasına geldi. Sonrasında gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki ticaretin büyük kısmını ele almaya başladıklarını görebiliyoruz. Bu yüzyıl egemenlerinin tahtlarının sarsıldığı, sarsılmanın bir dönüşüm ortaya koyduğu bir süreç. Bu dönemde birileri güçlü şekilde geliyor. Örneğin Çin, Türkiye.

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