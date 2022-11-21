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Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu: Bu vatandaşlarımız için yeni bir tasarruf aracı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati darphanenin Borsa İstanbul'da halk arz yoluyla altına dayalı sertifika ihracını duyurdu. Bakan Nebati 'Darphane Sertifikası'na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek' dedi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Bakan Nebati duyurdu: Bu vatandaşlarımız için yeni bir tasarruf aracı
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Bakan Nebati, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek.

Darphane Sertifikası'na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek.

Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin Altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak.

Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.

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