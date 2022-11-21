Bakan Nebati duyurdu: Bu vatandaşlarımız için yeni bir tasarruf aracı

Bakan Nebati, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek.

Darphane Sertifikası'na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek.

Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin Altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak.

Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.