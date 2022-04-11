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Ekonomi

Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz

Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Küresel gelişmeler, yıllık enflasyonun yüzde 61,1'e yükselmesine neden oldu. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için çabalıyoruz. Enflasyondaki artış geçicidir' dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye kalkınacak ve 21. yüzyılda hak ettiği seviyeyi yakalayacak diye bir iddiamız var. Bizim hedefimiz, tarımda ve enerjide dışarıya bağımlı olmayan bir ülke konuma gelmek. Bizim iddiamız Türkiye'yi en büyük 10 ekonominin içine sokmaktır. Sizi dinlemeye ama bu iddiamızın da sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ifade etmeye geldik. İddia sahibi olmak özgüven gerektirir. Özgüveniniz ve iddianız varsa, yerli aracını, yerli uçağınızı ve İHA'larınızı yaparsınız.

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil, son 20 yılda bu ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye'si değiliz, 21. yüzyıla damgasını vuran bir Türkiye'yiz.

Biz başarıların altına imza attıkça, bizi karalamaya çalışıyorlar, olsun biz çalışmaya devam edeceğiz.

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