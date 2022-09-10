İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2022 Cumartesi / 14 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması: 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Ekonomi

Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması: 1,3 trilyon liralık hacmi geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır' dedi.

DHA10 Eylül 2022 Cumartesi 10:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonominin çarkları Türk lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. Türk lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip. Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor. Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihimiz var" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI'

Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihi olduğunu aktaran Nebati, "Bugün gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız" ifadesini kaydetti.

  • Nureddin Nebati
  • Kur korumalı mevduat
  • Türk lirası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.