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Ekonomi

Bakan Nebati: Seçimlere tek haneli enflasyonla gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun yıl sonunda yüzde 24 seviyelerinde seyredeceğini 2023 Mayıs ayından itibaren tek rakamlara düşeceğini belirtti.

IHA11 Şubat 2022 Cuma 15:24 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 15:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın açıklayacağı Türkiye Ekonomi Modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri öncesinde canlı yayında enflasyon mesajı verdi. Nebati, emtia fiyatlarında ve lojistik maliyetlerindeki artıştan kaynaklı yükselen enflasyonun dünyanın gündemini meşgul ettiğini söyledi. Türkiye'de kurdaki hareketlerin direkt fiyatlara etki ettiğini anlatan Nebati, bu etkiyle enflasyonun yüzde 48,7 seviyesine çıktığını belirtti.

"SEÇİMLERE TEK HANELİ ENFLASYONLA GİRECEĞİZ"

Yarın açıklanacak paketin hem özel hem de kamunun üzerindeki yükleri hafifleteceğine vurgu yapan Nebati, enflasyonda gerilemeye girileceğini kaydetti. Enflasyonun yılsonunda yüzde 24'ler seviyesine ineceğini söyleyen Bakan Nebati gelecek sene için daha umutlu konuştu.

Nebati, "Yarın bir paket açıklayacağız, bu paket hem özel sektör hem de kamunun üzerindeki yükleri hafifletecek. Enflasyon yıl sonunda yüzde 24'ler seviyesinde olacak. Enflasyondaki köpüğün de temizlenmesiyle 2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz" dedi.

  • Nureddin Nebati
  • enflasyon
  • Türkiye Ekonomi Modeli

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