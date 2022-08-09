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Ekonomi

Bakan Nebati: Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

9 Ağustos 2022 Salı 14:21 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sosyal medyadan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın IMF iddiaları sert tepki gösterdi.

Bakan Nebati, "Sayın Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl; ABD'ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya'ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021'de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum. dedi.

  • Bakan Nebati
  • anlaşma

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