Bakan Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı... İşte yastık altı altını ekonomiye kazandırma planı

12 Şubat 2022 Cumartesi 14:23 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:19

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modelini ve KGF destekli finansman paketini açıkladı.

Nebati'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

20 Aralık'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz koruma mevduatıyla ilgiliydi. En önemli sac ayaklarından bir tanesi her geçen gün ivmesini artırarak belirli bir noktaya geldi. Bu Türk Lirası'na olan inancın aslında tescil edilmesiydi.

Gün geçtikçe Türk Lirası'ndaki mevduatın oranı bozdurulan dövizler lehine döndü. Dövizin bozdurum oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti. Şimdi adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerin ikincisine geldi.

Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için bütüncül bir yaklaşım olmadan yürüyordu. Yastık altında büyük miktarlarda bulan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak.

Yastık altı altının sisteme kazandırılması için Mart'ta 81 ilde birer tane, 2022'de 1500 adet fiziki altın teslim noktası belirlenecek. Fiziki altın kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacak, istenildiğinde fiziki olarak geri çekilebilecek.

Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak değer kazanırken aynı zamanda risksiz kazanç sağlanacak. Fiziki teslim noktasına yılsonuna kadar 10 bin kuyumcu katılmış olacak.

Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için kuyumcu sayılarının artırılması başta olmak üzere toplama noktalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

60 MİLYAR LİRALIK KEFALET PAKETİ

Hazine destekli 60 milyar liralık kefalet paketi açıklıyoruz. Bu bitince yenilenecek paketin ilk adımı. Yatırım destek paketi 25 milyar TL, ihracat destek paketi 25, işletme harcamaları destek paketi 10 milyar TL olacak.

YATIRIMA 24 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Yatırım destek paketi 24 ay ödemesiz dönem, 96 ay vadeli olacak. Her bir KOBİ için limit 25 milyon, büyük firmalar için 100 milyon TL olacak. İhracat destek paketi 6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade olacak. İşletme harcamaları destek paketi 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli olacak.

KREDİLER İÇİN SÖZLEŞME

Çekilen krediler sözleşme ile belgelenecek, faturalar takip edilecek, nakit kredi kullanımı yüzde 10'la sınırlı olacak, kredilerin tüketime gitmesi önlenecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadelede ana strateji Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini azaltarak kurun enflasyona geçişkenliğini azaltmak olacak.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZ REEL FİYATIN ALTINDA"

Reel elektrik fiyatlarının değişimi halen negatif olarak seyrediyor. Doğalgaz fiyatlarını aynı şekilde reel olarak Türkiye'de halen negatif. Biz Türkiye olarak aslında hala sübvansiyonlara ciddi bir şekilde devam ediyoruz demektir. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar iyi bilsin, elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındır.

UYGUN FİYATLI ÜRÜN İÇİN MOBİL UYGULAMA

Döviz kurunda sağlanan istikrar enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak.

Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esasıyla fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız.

Bir mobil uygulama devreye giriyor, vatandaş en yakınındaki en uygun fiyatlı ürünü bulacak."