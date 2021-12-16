16 Aralık 2021 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:24

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız.