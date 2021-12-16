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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız.

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