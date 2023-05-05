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Ekonomi

Bakan Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması

Enflasyonda baz etkisiyle düşüşün geride kaldığını belirten Nebati, 'Yazın enflasyon üstündeki baskı azalacak' dedi. Bakan Nebati, asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payı artışı için bakanlığın çalışma yürüttüğünü söyledi.

5 Mayıs 2023 Cuma 12:57 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda aralık ayından beri hissedilir bir düşüş sürecinin başladığını belirterek 'Son açıklanan verilerde yıllık enflasyonun 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu' dedi.

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Enflasyonun aralık ayında bir baz etkisiyle düşmenin başlayacağını ifade etmiştik. Öngörüler bir bir gerçekleşiyor. Emtia fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluştu. Kurlardaki ralliyle beraber enflasyonu en şiddetli ülkelerden olduk. Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissedilir düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti.

BENZİN 20 LİRANIN ALTINA GELECEK

Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak."

"BAKANLIK ZAM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

"Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle ilgili olarak, "Düşük faiz ile ülkeyi yönetebildiğimizi gördük" dedi. Nebati, ekonomi politikasında yapılacak kısme düzeltmelerin devam edeceğini söyledi.

"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." diye konuştu.

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