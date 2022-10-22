İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
Ekonomi

Bakan Nebati'den destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara yönelik desteği açıkladı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den destek açıklaması
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının %25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.