Bakan Nebati'den Financial Times'ın 'Türkiye' iddialarına yerinde cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiğini" yazdı.

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı." dedi.

Turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları "açıklayamadığı" iddia edildi.

İNGİLİZ GAZETESİNİN İDDİASINI CEVAPLADI

Bakan Nebati, söz konusu haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaştı.

NEBATİ: YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM

Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı.

Türkiye Economy Model ���� Investment ���� Production ���� Employment ���� Exports ���� Growth ���� https://t.co/W4oZ5St9wf — Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) September 15, 2022

"EKONOMİMİZİ DURGUNLUĞA SÜRÜKLEMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı, daha önceki açıklamasında da "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz." demişti.

Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'da yıllık ortalama 890 bin istihdam artışı hedefleniyor. Böylece tek haneli işsizlik oranına ulaşılması amaçlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: REZERV YÜKSELMEYE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şunları söylemişti:

"Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor."