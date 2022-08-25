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Ekonomi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na EYT cevabı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesine ve öğretmenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

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