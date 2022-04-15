Bakan Nebati'den kritik büyüme ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da "İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmalarından satır başları:
Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var
Enflasyon küresel kaynaklı bir problem. Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek
Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz
İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız
Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor
Avrupa'da son 70 yılın enflasyon rekoru ile karşılaşan ülkeler var. Önünde önemli akademik unvanlar olanlar 'yandık, bittik' diyorlar. Bu ülke yanmaz
Borsa İstanbul her gün rekor kırıyor ve rekorlarını egale ediyor
Yatırım yapmaya devam edin. Üretim ve yatırım odaklı teşviklerimizi vermeye devam ediyoruz
Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz
Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz
Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın
2023'e farklı bir havayla gireceğiz. Verdiğimiz krediler dönecek
Yandım, bittim, öldümlere" değil; istikametinizi ülkenin geleceğine bağlayın. Göreceksiniz ki aldığınız istikamet en doğrusu olacaktır
Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız
Enflasyonist baskı yaratmayan kredi büyümesini önemsiyoruz
Attığımız ve atacağımız adımlarla enflasyon ataletini kıracak ve makul bir seviyeye getireceğiz
Son dönemde krediler içinde ticari krediler sürükleyici rol oynuyor
40 bini aşkın işletmeye ayrıntılı denetimleri sürdürüyoruz
Mart ayı itibarıyla ticari kredi büyümesi yüzde 21,1 iken, tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16, hedefimize ulaşıyoruz