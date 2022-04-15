Bakan Nebati'den kritik büyüme ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da "İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmalarından satır başları:

Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var

Enflasyon küresel kaynaklı bir problem. Enflasyonun üstesinden geleceğiz

Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek

Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz

İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız

Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor



Avrupa'da son 70 yılın enflasyon rekoru ile karşılaşan ülkeler var. Önünde önemli akademik unvanlar olanlar 'yandık, bittik' diyorlar. Bu ülke yanmaz

Borsa İstanbul her gün rekor kırıyor ve rekorlarını egale ediyor

Yatırım yapmaya devam edin. Üretim ve yatırım odaklı teşviklerimizi vermeye devam ediyoruz

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz

Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz

Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın

2023'e farklı bir havayla gireceğiz. Verdiğimiz krediler dönecek

Yandım, bittim, öldümlere" değil; istikametinizi ülkenin geleceğine bağlayın. Göreceksiniz ki aldığınız istikamet en doğrusu olacaktır

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız

Enflasyonist baskı yaratmayan kredi büyümesini önemsiyoruz

Attığımız ve atacağımız adımlarla enflasyon ataletini kıracak ve makul bir seviyeye getireceğiz

Son dönemde krediler içinde ticari krediler sürükleyici rol oynuyor

40 bini aşkın işletmeye ayrıntılı denetimleri sürdürüyoruz

Mart ayı itibarıyla ticari kredi büyümesi yüzde 21,1 iken, tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16, hedefimize ulaşıyoruz