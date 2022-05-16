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Ekonomi

Bakan Nebati'den net mesaj: Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Piyasadaki fiyatları mercek altına alarak denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek denetliyoruz.' dedi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sektör konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, toplantı sonrası şunları kaydetti;

Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz.

  • Bakan Nebati
  • konut sektörü
  • konut

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