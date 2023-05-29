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Ekonomi

Bakan Nebati'den piyasalara ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından piyasalara önemli bir mesaj verdi. Bakan Nebati, 'Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır.' dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den piyasalara ilk mesaj
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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, belirsizlik ortadan kalktı diyerek piyasalara ilk mesajı verdi.

Nebati, "Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ MAYISTA AYLIK BAZDA YÜZDE 1,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 102,2 iken mayısta yüzde 1,4 yükseldi. Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103,7 seviyesine geldi.

Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91,1'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105,1 ile aynı seviyede kaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 117,4 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 116,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 yükselişle 92,2 oldu.

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