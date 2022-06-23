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Ekonomi

Bakan Nebati'den temmuz ayı memur zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır' dedi.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
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Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi.

Nebati, Temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.

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