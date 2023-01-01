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Ekonomi

Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2023 Pazar 13:28 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı
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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı temalı bir video paylaştı.

Bakan Nebat, paylaşımında, "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." notunu düştü.

  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Nureddin Nebati
  • Türkiye Yüzyılı
  • ekonomi

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