Bakan Nngobi: Türkiye ile yeni bir stratejik model oluşturduk

Uganda Sanayi, Ticaret ve Kooperatiflerden Sorumlu Devlet Bakanı Gume Fredrick Nngobi, Türkiye ve Uganda'nın ortaklaşa düzenlediği Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi'nin, iş insanları için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Nngobi, bugün başlayacak Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında ticari ilişkilerin hız kazandığını belirten Nngobi, zirve için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Nngobi, "Uganda ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri büyük ölçüde geliştirecek olan Uganda-Türkiye Ticaret Zirvesi, iş insanları için önemli bir fırsat." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uganda ziyaretinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Nngobi, "Türkiye ile ticaret yapmak çok basit hale geldi. Türk Hava Yolları'na biniyorsunuz ve direkt olarak Türkiye'ye gidiyorsunuz. Ticaret yapmak için gelen Ugandalıları karmaşık süreçler beklemiyor, her şey çok sade ve kolay." ifadelerini kullandı.

Nngobi, Türk yatırımcılara ve iş insanlarına çağrıda bulunarak, tarıma dayalı bir ülke olduklarını ve bu ürünlerin Türkiye pazarında karşılık bulacağını söyledi.

- "YATIRIMCILARA TEŞVİKLERLE KUCAK AÇIYORUZ"

Uganda'daki iş fırsatlarını değerlendirmeleri için Türk iş insanlarını ülkeye davet eden Nngobi, Türkiye ile yeni bir stratejik model oluşturduklarını belirtti.

Nngobi, ilişkilerin her geçen gün geliştiğine işaret ederek, "Gelecek durdurulamaz. Türkiye ile olan ilişkilerimiz gelişiyor." dedi.

Uganda'nın nüfusunun yaklaşık 40 milyon olduğunu hatırlatan Nngobi, Doğu Afrika Topluluğu ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın üyesi olduklarını kaydetti.

Ngobi, "Uganda'ya yatırım yapanların 1,2 milyar insandan oluşan devasa bir pazarı, Afrika pazarını elde etme fırsatı var." dedi.

Yatırımcılara herhangi bir engel koymadıklarını, aksine vergi ve teşviklerle yatırımcılara kucak açtıklarını ifade eden Nngobi, Uganda'nın devlet müdahalesinin sınırlı ve istikrarlı, açık, liberal bir ekonomiye sahip olduğunu vurguladı.

Enerji, inşaat ve altyapı çalışmaları konusunda yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nngobi, "Uganda'ya gelip buradaki fırsatları değerlendirin ve birlikte büyüyelim." dedi.

Türk iş insanlarını Uganda'ya davet eden Nngobi, "Buraya gelen iş insanları güzel havanın tadını çıkaracak, barış dolu insanları görecek ve Uganda'nın gelişimine tanık olacak." diye konuştu.