Bakan Özhaseki: 2000'den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa gözden geçirmeliyiz

Bakan Özhaseki, Uşak programı kapsamında Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışı, imza ve yıkım törenine katılan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, şehirlerin medeniyetlerin doğduğu kendine has bir kültürü, mimarisi ve kadim geçmişi olan yerler olduğunu söyledi.

Özhaseki, şehirlerin de bakıma, gözetilmeye ihtiyacı olduğunu ve günümüzde yaşanan hızlı değişime ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Belediye başkanları gayret edecekler, dönüşümlerle uğraşacaklar, yenileyecekler, ihtimam gösterecekler. Zaten şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın başarılı projelere imza attığını ifade eden Özhaseki, "Genç başarılı bir kardeşimiz, inşallah bundan sonra da zaten başarılarını katlayarak devam ettirecek. Ben de naçizane bir abisi olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya razıyım ve yapacağım da." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni bir projeye kolay kolay başlayamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Neden? Neredeyse 2 milyona yakın insanımız, ya kira yardımı yapıyoruz ya konteyner kentlerde kalıyor. Şimdi siz benim yerine kendinizi koyun; şurada konteyner kentlerde yaşayan insanlar var, evi yıkılmış, sağda solda kiralarda vaziyeti idare etmeye çalışan insanlar var. Onların ihtiyaçları varken gidip bir başka yerde sıfır bir projeye başlayabilir misiniz? Emin olun başlayamazsınız. Biz de o maksatla tabii ki o bölgelere çok ağırlık veriyoruz ama burada da yıllardır söz verdiğimiz bir proje vardı. Bu projeyi başlatmak icap ediyordu. Bu sözümüz özellikle de yerine gelsin istedik."

- DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımının yakın zamanda biteceğini kaydeden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten inşallah bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, çelikten yapıyoruz onları da. Bu arada 'ben yerinde dönüşüm yaparım, ben işimi yaparım' diyen kardeşlerimize de 1,5 milyon lira civarında, eğer evi ahırlıysa daha fazla bir parayı, yarısını kredi olarak yarısını da 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli olarak veriyoruz. Yani evlerini yapsınlar, içinde rahat etsinler diye. İnşallah 2-3 sene sonra o bölgelerdeki tüm hasarların tamamını ortadan kaldırırız."

Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız. Yani özellikle 2000'den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Biz zaten bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda hem yasalar çıkarıp hem de bu tür yerlerde yardımcı olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip, ağlamayalım. Onun için burada eskimiş şu dokunun yenilenmesi, değişime ayak uydurması, esnaflık yapan kardeşlerimizin daha iyi vaziyette hayatlarını sürdürmeleri elbette önemliydi. Ama bir taraftan da deprem ülkesi diye bildiğimiz bu memlekette yaptığımız konutlar sağlam olsun istiyoruz."

Uşak Valisi Turan Ergün de Özhaseki'ye kente verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, proje tamamlandığında bölgenin, en önemli merkezlerden biri olacağını, birçok ziyaretçiyi ağırlayacağını söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise seçimler öncesinde söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, şehrin kalbi konumundaki bölgede yürütülecek kentsel dönüşümle eskimiş kent merkezinin yenileneceğini aktardı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in de konuşma yaptığı törenin ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra anlaşmaya varılan vatandaşlarla imza töreni gerçekleştirildi. Hak sahibi vatandaşlar mutabakat metnine imza attı. İmza töreninin ardından bölgedeki ilk yıkım yapıldı.

Çarşamba Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve eski garajı kapsayan 39 bin 100 metrekarelik alandaki dönüşüm projesiyle yeni bir kapalı pazar yeri, otopark, dükkan ve ofisler inşa edileceği belirtildi.

Özhaseki'ye ziyaretlerinde AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti.

