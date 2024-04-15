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Ekonomi

Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah' dedi.

DHA15 Nisan 2024 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde, konutlarımızın tamamını 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz inşallah. Bu kapsamda, afet konutu ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ederken tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz" dedi.

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