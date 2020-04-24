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  • Bakan Pakdemirli: 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: “1 milyar 626 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz.”

24 Nisan 2020 Cuma 13:23 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:23
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