Bakan Pakdemirli: 75 milyon lira katkı sağlayacak

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 19:36 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 19:36

Bakan Pakdemirli, beraberindeki Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililerle Günyüzü ilçesindeki Gökpınar Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Baraj gövdesinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra inşaat sahasındaki ekskavatörü kullandı.

Barajın su tutması için kapak kapatma işlemini gerçekleştiren Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökpınar Barajı'nın su tutmaya başladığını belirterek, barajın Eskişehir ve bölgesine hayırlı olmasını diledi.

Barajın yaklaşık 100 milyon metreküp depolama hacminin bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bölgenin en önemli sulama projelerinden bir tanesi. Eskişehir'in Günyüzü ilçesi ile Ankara'nın Polatlı ilçelerine hitap ediyor. Toplamda da 60 bin dekarlık alanda sulamaya açılacak. Sulamayla ilgili ihalelerin 4'te 3'lük kapsamında olan kısmına, sene başından önce ihaleye çıkmak suretiyle diğer kalan kısmına da önümüzdeki yılın ortasına varmadan ilk çeyrekte onun da ihalesini yapmak suretiyle de sulamaya 60 dekarlık fayda sağlamış olacağız. Sakarya Nehri'ndeki su akımı ve rejim de bu barajımızla daha düzenli ve daha güvenli hale gelecek. Bu projemizin toplam maliyeti 510 milyon lira. Şu andaki kısmının maliyeti ise 270 milyon lira. Her yıl bölge ekonomisine yaklaşık 75 milyon lira katkı sağlayacak çünkü neredeyse 60 bin dekarın sulamaya açılmasıyla beraber dekarda alınan zirai gelir 1000 ila 1500 lira civarında artış sağlayacak. Bunun da aşağı yukarı ekonomiye olan katkısı da senelik 75 milyon lira civarında olacağını tahmin ediyoruz."

- 8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde alan sulanacak

Bakan Pakdemirli, 8 bin 300 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulamaya başlayacağını ve bölgede yılda iki ürün alınacağını vurguladı.

Söz konusu alanın bugün 5 bin dekarında sulanmaya başlandığını anlatan Pakdemirli, "Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekliyoruz. Hububatın yanında çok farklı ürünlerin bölgede üretileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler fotoğraf çektirdi.