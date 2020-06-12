İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8362
  • EURO
    7,7326
  • ALTIN
    380.494
  • BIST100
    108704
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Pakdemirli duyurdu: Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor
Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu: Üreticilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Pakdemirli, 'Üreticilere 866 milyon TL destek ödemeleri bugün başlıyor' dedi.

12 Haziran 2020 Cuma 10:19 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:29
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında; 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında; 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz.

Ödemeler T.C. Kimlik numarası son hanesi; 0-2 olanların 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, 4-6 olanların 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, 8 olanların da 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra hesaplarına yatmış olacak. Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun."

Yeteneği keşfedilen üniversite güvenlik görevlisi, Tatlıses'i andıran sesiyle mest ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.