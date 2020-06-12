12 Haziran 2020 Cuma 10:19 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında; 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında; 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz.

Ödemeler T.C. Kimlik numarası son hanesi; 0-2 olanların 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, 4-6 olanların 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, 8 olanların da 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra hesaplarına yatmış olacak. Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun."