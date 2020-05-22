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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: En kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak

Bakan Pakdemirli, 'Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.' dedi.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:17 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 13:23
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılış töreninde konuştu. Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz.

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