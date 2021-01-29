Bakan Pekcan: 600'ün üstünde firmamızın Arnavutluk'ta faaliyet gösterdiğini biliyoruz

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 15:23 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 15:23

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlıkta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1'inci Ekonomi Konferansı'na katıldı. Programda Bakan Pekcan'ın yanı sıra Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Bakan Pekcan, turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu belirterek, bu çerçevede, salgının ekonomik etkileri ile mücadele anlamında Arnavutluk ile her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Arnavutluk’un ticaret ve yatırımlar bağlamında büyük potansiyeller arz eden bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, "Bu çerçevede, Türkiye olarak Arnavutluk ile ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin derinleştirilmesini oldukça değerli görüyoruz" dedi.

'1 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ'

Türkiye ile Arnavutluk arasında ticaret hacminin yıllar içerisinde giderek artarak yarım milyar dolar seviyesine geldiğini bildiren Bakan Pekcan, "2008 yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmamız ticari ilişkilerimizin gelişmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu arada, hafta içinde; Serbest Ticaret Anlaşmamızın menşe kurallarının revizyonuna ilişkin protokol, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilmiş olup, kısa süre sonra onay süreci tamamlanacak, yürürlüğe girecektir. Bu da ticari ilişkilerimiz açısından yeni ve önemli bir gelişmedir. Yenilenen Menşe Protokolü sayesinde firmalarımız Avrupa-Akdeniz ağında, girdi tedarik etme ve işleme bakımından yeni imkanlara kavuşmuş olacaktır. Gelecek dönemde, Serbest Ticaret Anlaşmamızın olumlu katkıları ile ticaretimizin dengeli, sürdürülebilir ve ortak fayda temelinde gelişmesini; bu çerçevede en kısa sürede 1 milyar dolar ticaret hedefini aşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

'ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE ARNAVUTLUK'A HEYET GİDECEK'

Gümrük işlemlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasının Arnavutluk ekonomisi ve dış ticaretinin gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, Arnavutluk Gümrük İdaresi'nin modernizasyonu çalışmalarına katkı yapmak üzere Arnavutluk Gümrük İdaresinin talepleri doğrultusunda, gerekli teknik işbirliğini temin etmek üzere bakanlıktan bir heyetin şubat ayı içerisinde Arnavutluk’a gideceğini ifade etti. Türk firmalarının Arnavutluk’ta yapacağı yatırımların pek çok açıdan getirisi yüksek yatırımlar olabileceğini belirten Bakan Pekcan, "Ülkemiz verilerine göre halihazırda Türk firmalarının Arnavutluk’ta gerçekleştirmiş oldukları yatırımların piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaşmıştır. Türk firmaları bugüne kadar Arnavutluk’ta telekomünikasyon, finans, enerji, madencilik ve tarımsal üretim gibi önemli sektörlerde yatırımlar yaptı. Farklı ölçeklerde 600’ün üstünde firmamızın Arnavutluk’ta faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı; bu yatırımların Arnavutluk’ta yaratılan istihdam ve ihracata katkısından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sayının daha da artması için önemli imkanlar ve fırsatlar mevcuttur. Arnavutluk’un gelişen ekonomi ve altyapı sürecine paralel olarak; müteahhitlik projelerinin de artmasını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

'TİCARETİMİZİ 2 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEMİZ MÜMKÜN'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Arnavutluk'un, coğrafi konumu ve Avrupa Birliği üyelik süreci ile ciddi iş fırsatları sunduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Biz de Arnavutluk’un Avrupa Birliği ile üyelik sürecini destekliyoruz. Üyelik müzakerelerinin bir an önce başlatılmasını diliyoruz. Bu sürecin ciddi bir iktisadi dönüşüm ve kalkınma getireceğine de inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması, karşılıklı ticaretimiz için elverişli bir ortam sağlamıştır. Son 10 yılda ticaretimiz ikiye katlanmıştır. Ticaretimizi yarım milyar dolar seviyesinden 2 milyar dolara yükseltmemizin de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.