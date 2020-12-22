İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6264
  • EURO
    9,3406
  • ALTIN
    459.439
  • BIST100
    1407.63
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Pekcan açıkladı: İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunuyoruz
Ekonomi

Bakan Pekcan açıkladı: İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunuyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim.' dedi.

DHA22 Aralık 2020 Salı 15:46 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 15:54
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şöyle konuştu: Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.