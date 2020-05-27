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Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu: Destek kapsamına alıyoruz

Bakan Pekcan: 'Firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz.'

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:41
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