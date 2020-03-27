Bakan Pekcan: İran ile sorunumuzu Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük

AA & İHA 27 Mart 2020 Cuma 11:33 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:38

Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Dış ticaret rakamlarımız mutlaka etkilenecek. Irak’a ihracatımız yüzde 50, İran’a yüzde 80 azaldı. Bu azalmanın en az olması için çalışıyoruz.

Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. İtalya’ya yılda 170 bin, Fransa’ya ise yılda 50 bin araç yolluyoruz. Tedbirler kapsamında biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak yapıyoruz

(Kovid-19 tedbirleri) Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz

Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük.