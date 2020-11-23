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Ekonomi

Bakan Pekcan: Türkiye, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip

Pekcan: 'Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip'

23 Kasım 2020 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:21
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