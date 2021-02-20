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Ekonomi

Bakan Pekcan'dan elektronik ortamda şirket kurulmasına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ortamda şirket kurulmasına olanak sağlayan düzenlemeye ilişkin, 'Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadesini kullandı.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 14:46
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Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yürürlüğe giren, şirket kuruluş sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İşletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapıyı oluşturduklarını ve diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına da başladıklarını bildiren Pekcan, "Süreç tamamlandığında imza verileri Bakanlığımızca elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilecek, böylece ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacak." bilgisini paylaştı.

Pekcan, düzenlemeyle fiziki olarak verilecek imza beyanlarında ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterleri de yetkilendirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İş dünyamızın da heyecanla beklediği bu yeni düzenlemelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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