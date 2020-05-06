Bakan Selçuk: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:37

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

"Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı." ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.