Devlete 4 bin 321 personel alınacak

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Bakan Selçuk açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yıl içinde 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamının gerçekleştirileceğini duyurdu.
 
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.  
 
"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu. 

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

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