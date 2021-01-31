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Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı: 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar 10:59 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 10:59
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