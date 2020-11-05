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Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” dedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:57
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