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Ekonomi

Bakan Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

23 Ağustos 2020 Pazar 11:21 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 11:21
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