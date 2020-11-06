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Ekonomi

Bakan Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.

06 Kasım 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 10:29
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