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Ekonomi

Bakan Selçuk: Destek ve yardımlar 39 milyar TL'ye yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL‘ye yaklaştık.'

13 Ekim 2020 Salı 09:36 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:36
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