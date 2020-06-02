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Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak.

02 Haziran 2020 Salı 12:36 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:36
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68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

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