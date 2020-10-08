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Ekonomi

Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 09:26 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:26
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