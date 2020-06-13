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Ekonomi

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız.' dedi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:17
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz."

Selçuk: "Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız."

Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak"

Selçuk: "(Tamamlayıcı emeklilik sistemi) Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kıdem tazminatı) Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak."

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