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Ekonomi

Bakan Selçuk: Ödemeler 8 Ocak'ta başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:59
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildirdi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak" dedi.

Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğini, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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