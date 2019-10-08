Bakan Selçuk açıkladı: O ödemeler bugün yapılacak

Bakan Selçuk: Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor.'