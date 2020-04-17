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Ekonomi

Bakan Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceğiz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 TL'

17 Nisan 2020 Cuma 10:59 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:59
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