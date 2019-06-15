Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması

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İŞKUR 5 ayda 571 bin 266 kişiye iş kapısı oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

  • AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Selçuk'un, İŞKUR'un 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1'lik artış kaydettiklerini belirten Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini aktardı.

Yakalanan bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü kaydeden Selçuk, "Ocak-Mayıs 2019 dönemi itibarıyla 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6'lık, gençlerde ise yüzde 32,4'lük bir artış kaydettik." ifadesini kullandı.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu vurgulayan Selçuk, nitelikli iş gücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamının oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4'lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini belirtti.

İstihdamda 2018'in "rekorların yılı" olduğunu, 2019'un ilk 5 ayı itibarıyla ise 2018'den daha iyi bir performans gösterdiklerini ifade eden Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4'lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını kaydetti.

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